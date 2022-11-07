Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация вновь решила продлить режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов, которые расположены на юге и в центральной части России. Такая мера будет действовать до 15 ноября 2022 года. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник, 7 ноября.

В Росавиации напомнили, что соответствующие ограничения распространяется на 11 аэропортов, среди которых Геленджик, Ростов-на-Дону, Симферополь, Анапа, Липецк, Воронеж, Курск, Краснодар, Белгород, Брянск, а также Элиста.

В заявлении ведомства также указывают на то, что все остальные российские аэропорты работают в обычном режиме, а открытыми аэропортами на юге страны по-прежнему остались Волгоград, Минеральные Воды, Сочи, а также Ставрополь. Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам.

Напомним, Росавиация объявила о закрытии части воздушного пространства на юге и в центре страны для гражданских самолетов из-за начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже заявляли о продлении этого режима.