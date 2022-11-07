Французский полковник Огар считает, что в случае победы в США республиканцев Украину могут подтолкнуть к переговорам Фото: REUTERS

Если на выборах в конгресс США победу одержит Республиканская партия, она сможет подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией, заявил РИА Новости французский полковник в отставке Жак Огар.

“Если выиграют республиканцы, они менее заинтересованы в продолжении конфликта, чем господин (президент США Джо - прим.ред.) Байден и его правительство демократов. Если республиканцы выиграют, они затормозят поддержку, предоставляемую Украине", - выразил свое мнение по ситуации Огар.

В США 8 ноября 2022 года пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избраны все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк также состоятся выборы губернатора.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.