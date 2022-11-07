Meta Platforms* собирается сократить тысячи сотрудников Фото: REUTERS

Американская корпорация Meta Platforms* со следующей недели собирается начать полномасштабное сокращение сотрудников. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Meta Platforms* планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, согласно знакомым с ситуации людям», - сказано в сообщении, где отмечают, что это сокращение станет «одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии».

Издание сообщает, что на данный момент не известно, сколько человек из общей численности в более чем 87 тысяч работников будут уволены, однако собеседники издания заявили о тысячах потенциальных сокращенных. Уточняется, что сообщение о сокращениях запланировано на среду, 9 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что после приобретения Twitter Иллоном Маском, начались сокращения сотрудников. Сообщалось о сокращении около 3,7 тысячи рабочих мест, что составляет половину общей численности работников. Как писал сайт KP.RU, позже Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился к новому владельцу соцсети с призывом соблюдать права человека в компании, а накануне появилась информация о том, что Twitter пытается вернуть часть сотрудников из-за увольнений по «ошибке».

В Meta* сообщения о возможных сокращениях комментировать отказались.

* Деятельность Meta (социальные сети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.