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НовостиПолитика7 ноября 2022 6:48

Глава Приморья Кожемяко поручил проверить заявления о потерях морской пехоты в зоне спецоперации

Глава российского региона заявил, что такие сообщения могли быть вбросом со стороны спецслужб Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Олег Кожемяко

Олег Кожемяко

Фото: Александр ХИТРОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить заявления о возможных потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) во время проведения специальной военной операции.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации», - написал глава российского региона в своем Telegram-канале, отметив также, что подобные заявления могли быть вбросом со стороны спецслужб Украины.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота, которая обращалась к губернатору Приморского края том, что якобы были понесены неоправданно большие потери в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике (ДНР). В письме также говорилось, что морпехи просят обратиться в Министерство обороны России для разбирательства ситуации. Спецкор KP.RU, Дмитрий Стешин опроверг данную информацию.