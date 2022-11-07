Глава Приморья Кожемяко поручил проверить заявления о потерях морской пехоты в зоне спецоперации

Олег Кожемяко Фото: Александр ХИТРОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить заявления о возможных потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) во время проведения специальной военной операции.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации», - написал глава российского региона в своем Telegram-канале, отметив также, что подобные заявления могли быть вбросом со стороны спецслужб Украины.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота, которая обращалась к губернатору Приморского края том, что якобы были понесены неоправданно большие потери в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике (ДНР). В письме также говорилось, что морпехи просят обратиться в Министерство обороны России для разбирательства ситуации. Спецкор KP.RU, Дмитрий Стешин опроверг данную информацию.