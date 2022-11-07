Российские военные считают, что солдаты ВСУ воюют под действием психотропов Фото: REUTERS

Солдаты украинской 92-й бригады идут в атаки на позиции российских войск в Харьковской области под действием наркотических или психотропных веществ, такое мнение озвучил РИА Новости российский военный, выполняющий задачи на этом направлении.

"Наш батальон ведет боевые действия против 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Мы не один раз замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ", - рассказал военнослужащий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.