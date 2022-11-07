Politico: Европа встревожена направлением торговой и внешней политики США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в публикации для издания Politico указал на повсеместное беспокойство в Европе из-за направления торговой и внешней политики Вашингтона.

"Встречаясь с представителями Евросоюза, НАТО и других госструктур на прошлой неделе в Брюсселе, Берлине и Лондоне, я был поражен всепроникающей тревогой в отношении США, особенно если опросы, предсказывающие победу республиканцев на промежуточных выборах, окажутся верными", - отметил Даалдер.

По мнению автора, есть две причины, по которым Евросоюз встревожен политикой США: то, как администрация президента Америки пытается конкурировать с аккумуляторной промышленностью КНР и решить проблему изменения климата, и возможное прекращение критической американской поддержки Украины республиканским Конгрессом.

Ранее сайт KP.RU писал, что Запад серьезно обеспокоен укреплением связей России и Турции. Отмечалось, что прошедшие в Сочи переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом стали причиной для очередной головной боли в Европе.