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НовостиВ мире7 ноября 2022 7:42

Конфискованные яхты Amadea обойдутся США и Италии в 50 млн долларов в год

Суперяхта требует большого ухода, отмечает Bloomberg
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Конфискованные яхты Amadea обойдутся США и Италии в 50 млн долларов в год

Конфискованные яхты Amadea обойдутся США и Италии в 50 млн долларов в год

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Содержание конфискованной властями США яхты Amadea ведется за счет американских налогоплательщиков и может составлять около 10 миллионов долларов в год, властям Италии же придется тратить примерно 40 миллионов на задержанные ими суда, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, яхта Amadea стоимостью примерно 325 миллионов долларов с июня текущего года находится в порту американского Сан-Диего.

"Суперяхта требует большого ухода ... и все это в настоящее время на попечении американских налогоплательщиков", - отмечает агентство.

Ранее сайт KP.RU писал, что Запад отбирает у российских миллиардеров яхты и виллы. К началу марта текущего года уже было конфисковано имущество на сотни миллионов евро. При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее предложил национализировать имущество лиц, имеющих регистрацию в “недружественных юрисдикциях” в качестве ответа на аресты западными государствами активов россиян.