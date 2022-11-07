Пользователи Twitter напомнили фон дер Ляйен о Минских соглашениях после ее слов о поддержке Украины Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за публикации в соцсетях, где политик объявила о разработке пакета финансовой помощи Украине в 2023 году и заявила, что Евросоюз будет на стороне Украины столько, сколько необходимо.

"Замечательно. А что по поводу самой Европы? Кто этой зимой будет на нашей стороне?" - задался вопросом adrianistancu.

"Что произошло с Минскими соглашениями, Урсула?" — прокомментировал Alfa_Bonacci.

"Замечательно. Больше денег для отмывания. Сколько вам должны будут заплатить?" - написал aki_agato

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.