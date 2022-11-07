В России на 7 ноября 2022 года выявлен 4 421 случай заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявлен 4 421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 7 ноября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтвержден 61 летальный исход, а выписано в связи с выздоровлением 4 944 человека, что на 13,8% меньше по сравнению с минувшим воскресеньем, 6 ноября. Количество госпитализаций напротив увеличилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 496 человек, что на 8,5% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 4 ноября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 468 271. Жертвами COVID-19 стало 390 649 человек, а выздоровело 20 860 277 пациентов.

Кроме того, сообщается, что увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечено в шести российских регионах, в том числе в трех субъектах более чем в среднем по России.