Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины 7 ноября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 7 ноября, в Одесской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.

Также сегодня утром воздушная тревога была объявлена в трех областях страны - Полтавской, Харьковской и Днепропетровской.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.