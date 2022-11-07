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НовостиВ мире7 ноября 2022 9:08

Китай призывает страны G7 не вмешиваться в дела других государств

Дипломат Чжао Лицзянь: G7 необходимо перестать провоцировать региональные противоречия
Сергей ГАПЧУК
G7 постоянно вмешивается во внутренние дела других государств

G7 постоянно вмешивается во внутренние дела других государств

Фото: REUTERS

Китай призывает страны G7 прекратить вмешательство во внутренние дела других государств и провоцировать региональные противоречия, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Призываем G7 прекратить цепляться за менталитет холодной войны и идеологические предрассудки, перестать вмешиваться во внутренние дела других стран, прекратить повторять ложь, перестать провоцировать региональные противоречия и создавать блоковую конфронтацию», - говорится в обращении дипломата.

Лицзянь указал на то, что «позиция Китая по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном и Тайванем, последовательна и ясна. Так называемое совместное заявление глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" игнорирует позицию Китая и объективные факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, а также злонамеренно клевещет и очерняет Китай”.

В связи с чем Пекин выразил «острое недовольство и решительно против этого».

Дипломат заметил, что Китай всегда помогал международному сообществу в «совместном преодолении глобальных вызовов».

В своей речи Чжао Лицзянь выступил с призывом к странам G7 создавать «благоприятные условия для развития глобального сотрудничества».