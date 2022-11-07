Пушков призвал не ждать изменений в политике США по украинскому вопросу после выборов в конгресс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что стоит ожидать изменений в американской политике США по вопросу поддержки Украины после выборов в конгресс, которые назначены на вторник, 8 ноября. Однако, по его словам, данная поддержка, эта может быть скорректирована в своих объемах и интенсивности.

«Не следует ждать от победы республиканцев на выборах в конгресс, если она состоится, революции во внешней политике. Курс на поддержку Украины продолжится, но может быть скорректирован по объемам и интенсивности», - написал парламентарий в своём Telegram-канале, отметив, что практически вся деятельность по оказанию военной помощи Украине останется в руках исполнительной власти, то есть администрации президента США Джо Байдена.

Напомним, накануне кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман заявил, что Конгресс США с большой вероятностью сохранит двухпартийную поддержку Украины после промежуточных выборов, указав на существование широкой двухпартийной поддержки