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НовостиПолитика7 ноября 2022 9:05

Пушков призвал не ждать изменений в политике США по украинскому вопросу после выборов в конгресс

Сенатор отметил, что почти вся деятельность по оказанию военной помощи останется в руках исполнительной власти
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пушков призвал не ждать изменений в политике США по украинскому вопросу после выборов в конгресс

Пушков призвал не ждать изменений в политике США по украинскому вопросу после выборов в конгресс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что стоит ожидать изменений в американской политике США по вопросу поддержки Украины после выборов в конгресс, которые назначены на вторник, 8 ноября. Однако, по его словам, данная поддержка, эта может быть скорректирована в своих объемах и интенсивности.

«Не следует ждать от победы республиканцев на выборах в конгресс, если она состоится, революции во внешней политике. Курс на поддержку Украины продолжится, но может быть скорректирован по объемам и интенсивности», - написал парламентарий в своём Telegram-канале, отметив, что практически вся деятельность по оказанию военной помощи Украине останется в руках исполнительной власти, то есть администрации президента США Джо Байдена.

Напомним, накануне кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман заявил, что Конгресс США с большой вероятностью сохранит двухпартийную поддержку Украины после промежуточных выборов, указав на существование широкой двухпартийной поддержки