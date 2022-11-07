Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические гуманитарные миссии

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2023 года доложить о разработке программы направления в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий и обеспечить исполнение этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечня поручений.

"Правительству России совместно с правительствами ДНР и ЛНР… разработать программу, предусматривающую направление в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику экологических гуманитарных миссий и подготовку кадров для органов госвласти указанных субъектов РФ, осуществляющих полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования…", - отмечается в документе.

Представить доклад по данному вопросу поручено до 1 февраля 2023 года и после – каждый год

Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.