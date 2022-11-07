Telegram-канал Зеленского потерял треть подписчиков с марта 2022 года

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского с марта 2022 года потерял треть подписчиков, число которых опустилось ниже 1 миллиона человек. Об этом сообщают данные аналитического ресурса TGStat.

Согласно данным TGStat, количество подписчиков канала украинского стало резко увеличиваться с конца февраля 2022 года, перевалив в середине марта текущего года за отметку в 1,5 млн. Тем не менее, позже интерес читателей стал постепенно пропадать, и уже к августу этого года подписчиков оставалось немногим больше 1 млн. Однако до последнего времени канал президента Украины оставался в числе «миллионников».

По данным счетчика канала Владимира Зеленского, на данный момент на него подписаны 997 782 человека. Как передает TGStat, за последнюю неделю количество подписчиков уменьшилось на 10 372.