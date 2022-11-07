В Приморье сократился оборот фальшивых денежных купюр

В полиции рассказали, какие купюры подделывают чаще всего Фото: Дарья САВЕНКО

В третьем квартале 2022 года в Приморье изъяли из оборота три купюры номиналом в 1000 рублей, две – в 2000 и 21 пятитысячную. Если сравнивать со статистикой этого же периода 2021 года, то можно заметить, что количество обнаруженных поддельных банкнот сократилось на 10%. Об этом рассказали в vostokmedia.com.

По данным Центробанка, в Дальневосточном федеральном округе количество фальшивых купюр сократилось на 88 единиц, в процентном соотношении – на 38%. Больше 50% банкнот были номиналом в 5000 рублей. Чаще всего подделывают купюры в 1000 рублей (12 штук) и в 2000 (6 штук). Реже – по 100 и 50 рублей. Бывали случаи, когда полицейские обнаруживали поддельные монеты номиналом в десять рублей и рубль.

По сравнению с прошлым годом фальшивомонетчики стали реже подделывать иностранные банкноты. В третьем квартале 2022 года сотрудники полиции изъяли в регионе только четыре купюры в сто долларов – это в шесть раз меньше показателей за прошлый год.