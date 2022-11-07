Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 ноября 2022 9:32

Стремоусов назвал стабильной ситуацию на Каховской ГЭС после обстрела ВСУ

Накануне плотину обстреляли ВСУ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Стремоусов назвал стабильной ситуацию на Каховской ГЭС после обстрела ВСУ

Стремоусов назвал стабильной ситуацию на Каховской ГЭС после обстрела ВСУ

Фото: REUTERS

Плотина Каховской ГЭС, которая подверглась вчера, 6 октября,ракетному удару украинских войск, в настоящее время находится в стабильном состоянии, сообщил в понедельник, 7 октября, замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Каховская плотина находится в стабильном положении", - уточнил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщал, что в прошедшее воскресенье украинские военные нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.