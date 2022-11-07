Стремоусов назвал стабильной ситуацию на Каховской ГЭС после обстрела ВСУ Фото: REUTERS

Плотина Каховской ГЭС, которая подверглась вчера, 6 октября,ракетному удару украинских войск, в настоящее время находится в стабильном состоянии, сообщил в понедельник, 7 октября, замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Каховская плотина находится в стабильном положении", - уточнил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщал, что в прошедшее воскресенье украинские военные нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.