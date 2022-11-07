Президент Финляндии заявил, что в стране не планируется размещать ядерное оружие Фото: REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что нет никаких предложений его стране разместить на территории ядерное оружие. Об этом сообщает издание Yle.

"Мы обязательно будем обсуждать эти вопросы после того, как мы в конечном итоге станем членами (НАТО), но мое собственное мнение заключается в том, что для меня совершенно непривычно думать, что у нас в Финляндии могло бы быть ядерное вооружение", - сказал глава государства на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Он также отметил, что хотя ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО, это "инструмент профилактики, а не самоцель".

При этом, ранее финские СМИ сообщали, что правительственный законопроект о членстве в НАТО позволяет альянсу размещать ядерное оружие на территории Финляндии. Документ о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора практически готов, он будет представлен на рассмотрение в течение двух недель.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто (зеленые) и министр обороны Антти Кайкконен (в центре) на переговорах о членстве с НАТО в июле обязались, что Финляндия не будет делать ограничений или национальных оговорок в отношении своего членства в НАТО в своем соглашении о вступлении.