Михаил Дегтярев: «Более 2500 тысяч наших земляков уже улучшили свои жилищные условия»

Губернатор держит на личном контроле социально-экономические вопросы региона. Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает практику личного ведения оперативных штабов, где принимает доклады членов Правительства Хабаровского края о ситуации в основных сферах, ставит цели и задачи на будущее, отчитывается публично о реализации волнующих людей задач. Так и сегодня штабом были подняты два животрепещущих вопроса – решение проблем качественного водоснабжения отдельных муниципалитетов и расселение аварийного жилья.

Сегодня Хабаровский край активен в работе над региональными проектами, в числе которых «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Что касается последнего, то глава региона отметил положительную динамику, которая позволяет опережать график расселения аварийного жилого фонда.

- Мы взяли на себя обязательства завершить программу переселения из аварийного фонда на год раньше: планировали в 2024 году, а сделаем в следующем. Более 2500 наших земляков уже улучшили свои жилищные условия. Федеральный центр, учитывая, что мы идем с опережением, нам выделяет дополнительные средства под удорожание. В октябре мы получили почти 635 миллионов рублей на 2023 год, - пояснил Михаил Дегтярев.

Именно главе региона удалось добиться реальных подвижек в вопросе расселения аварийного жилья, не только заручившись поддержкой Фонда содействия реформированию ЖКХ, но и выстроив системную работу в регионе, что позволило эффективно распорядиться полученным федеральным ресурсом. Как доложила исполняющая обязанности министра краевого ЖКХ Анжелика Миронова, за последние три года удалось 2525 человек, и уже более трети из них являлись обладателями жилья, признанного аварийным после 2017 года. В 2023 году новое жилье планируется предоставить еще для 1820 человек, благодаря чему общая площадь расселенного аварийного фонда превысит 72 тысячи квадратных метров.

Губернатор напомнил, что федеральным правительством уже разрабатывается новая программа переселения из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2018 года. В ближайшие два года на эти цели будет выделено 45 миллиардов рублей. В Хабаровском крае эти средства пойдут на расселение 733 домов, большая часть из которых находится именно в столице региона.

В ходе заседания уделили внимание и другим проектам, работа по которые также не отстает от намеченных планов.

- За три года благоустроено 388 общественных пространств. К концу 2022-го – еще 93 территории. Заметный отклик у наших жителей края получила программа «1 000 дворов на Дальнем Востоке», которая, напомню, идет по поручению полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе – заместителя председателя правительства РФ Юрия Петровича Трутнева. Благодаря чему в девяти наших городах и поселках новый облик получат 160 дворов, на 140 из них работы уже завершены, - рассказал губернатор.

В рамках проекта «Чистая вода» к 2024 году планируется завершить реконструкцию системы водоснабжения в городе Бикин. Губернатор отметил, что возобновить работы в этом направлении не удавалось около 10 лет.