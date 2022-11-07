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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:56

В Вологодской области составят «социальные паспорта» мобилизованных

«Социальный паспорт» поможет отслеживать получение мобилизованными и их семьями региональных мер социальной поддержки

«Президент Российской Федерации поручил главам регионов усилить меры поддержки семей мобилизованных. Эти меры должны быть действенными. Нам необходимо знать, в чем нуждаются семьи. Важно не только систематизировать меры поддержки, но и усилить их», - сказал губернатор Олег Кувшинников на встрече со спецпредставителем Вологодской области по вопросам прохождения военной службы в условиях спецоперации Александром Ершовым.

По словам Ершова, составлять «социальные паспорта» будут специалисты центров соцподдержки региона с согласия мобилизованных и их семей. В документе будут отражены сведения о получении мобилизованным единовременной выплаты в 100 тысяч и ежемесячной в 10 тысяч рублей, о предоставлении семье социальных услуг, бесплатной юридической помощи, при необходимости технических средств реабилитации.

Кроме того, глава региона объявил о том, что детям военнослужащих регион гарантирует первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатные путевки в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания, бесплатное проживание в общежитиях для студентов средних специальных учебных заведений.