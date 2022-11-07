Петр Бирюков: работы по созданию «Парка Яуза» выполнены на 60%

Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 60% от общего объема работ по созданию на северо-востоке столицы «Парка Яуза», сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

«Продолжается реализация масштабного проекта по формированию новой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - «Парка Яуза», все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан, - отметил Петр Бирюков. - В период с 2016 по 2022 годы благоустроили пространство общей площадью свыше 223 гектаров, в этом году работы прошли вдоль улицы Северодвинская и на участке от улицы Широкая до Енисейской. Сейчас проект реализован уже на 60%».

Заместитель Мэра подчеркнул, что при разработке концепции нового парка учитывались исторические и природные особенности территории.

«Основные работы по благоустройству двух участков завершены. Обновили дорожно-тропиночную сеть, проложили велосипедную и беговую дорожки, поставили пункты проката спортивного инвентаря, беседки для отдыха и новые фонари, провели озеленение, - рассказал Петр Бирюков. - Вдоль берега Яузы обустроили экотропы со смотровыми площадками, через реку перекинули шесть мостиков-переходов. Вдоль улицы Северодвинская появилось общественное пространство со сценой, амфитеатром, перголой с качелями, детской площадкой с фонтаном, ландшафтный парк и тропа здоровья».

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что на участке от улицы Широкая до Енисейской сделали променад, кафе и детские площадки, два спортивных кластера, зоны для занятий йогой и тихого отдыха. Провели реабилитацию пруда, на берегах обновили деревянные настилы и устроили дополнительные пирсы.

В настоящее время ведется внутренняя отделка 16 павильонов, в которых будут располагаться кафе, прокаты, досуговый центр. Работы завершатся до конца года.