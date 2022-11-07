Repubblica: США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине при взятии Киевом Херсона

Главной установкой становится возвращение Херсона Фото: REUTERS

Вашингтон и Североатлантический альянс допускают начало мирных переговоров по украинскому конфликту, но в том случае, если Украина отвоюет Херсон, сражение за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение. Об этом пишет газета La Repubblica, отмечая, что США находятся на постоянной связи по данному вопросу с Евросоюзом, а также союзниками, внушая данную мысль Киеву.

Как отмечается в статье, США и НАТО не случайно подтвердили направление Украине партии ракет назначения систем противовоздушной обороны (ПВО), а главной установкой становится возвращение Херсона, поскольку речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю, а также контроля за водными ресурсами, что может поменять ход конфликта.

В публикации отмечается, что такой план основан на угрозе, хотя и на данный момент очень отдаленной, якобы использования Москвой тактического ядерного оружия, что приведет к необходимости масштабного ответа, а также речь идет о расширении влияния Китая на Россию.

По заявлениям издания, полное поражение российского президент Владимира Путина привело бы к худшим для США последствиям, а именно переходу Москвы под полный контроль Пекина, поэтому полная смена режима в Вашингтоне теперь не обсуждается.