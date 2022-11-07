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НовостиПолитика7 ноября 2022 10:02

Repubblica: США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине при взятии Киевом Херсона

Сообщается, что главной установкой становится возвращение Херсона
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Главной установкой становится возвращение Херсона

Главной установкой становится возвращение Херсона

Фото: REUTERS

Вашингтон и Североатлантический альянс допускают начало мирных переговоров по украинскому конфликту, но в том случае, если Украина отвоюет Херсон, сражение за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение. Об этом пишет газета La Repubblica, отмечая, что США находятся на постоянной связи по данному вопросу с Евросоюзом, а также союзниками, внушая данную мысль Киеву.

Как отмечается в статье, США и НАТО не случайно подтвердили направление Украине партии ракет назначения систем противовоздушной обороны (ПВО), а главной установкой становится возвращение Херсона, поскольку речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю, а также контроля за водными ресурсами, что может поменять ход конфликта.

В публикации отмечается, что такой план основан на угрозе, хотя и на данный момент очень отдаленной, якобы использования Москвой тактического ядерного оружия, что приведет к необходимости масштабного ответа, а также речь идет о расширении влияния Китая на Россию.

По заявлениям издания, полное поражение российского президент Владимира Путина привело бы к худшим для США последствиям, а именно переходу Москвы под полный контроль Пекина, поэтому полная смена режима в Вашингтоне теперь не обсуждается.