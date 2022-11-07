В Кремле прокомментировали статью о контактах Салливана и Патрушева

В Кремле прокомментировали статью о контактах Салливана и Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют сообщение The Wall Street Journal о том, что советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с Москвой по украинскому вопросу, однако отметил, что британские и американские средства массовой информации сообщают много недостоверных данных.

«Нам нечего сказать по этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», - заявил журналистам представитель Кремля, комментируя соответствующую информацию в понедельник, 7 ноября.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила, что Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником российского президента = по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым для предотвращения эскалации украинского конфликта, а также недопущения использования ядерного оружия.