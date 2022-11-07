Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 ноября 2022 10:13

В Кремле прокомментировали статью о контактах Салливана и Патрушева

Песков посоветовал обратиться в Белый дом с вопросом о контактах Салливана и Патрушева
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремле прокомментировали статью о контактах Салливана и Патрушев

В Кремле прокомментировали статью о контактах Салливана и Патрушев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют сообщение The Wall Street Journal о том, что советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с Москвой по украинскому вопросу, однако отметил, что британские и американские средства массовой информации сообщают много недостоверных данных.

«Нам нечего сказать по этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», - заявил журналистам представитель Кремля, комментируя соответствующую информацию в понедельник, 7 ноября.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила, что Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником российского президента = по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым для предотвращения эскалации украинского конфликта, а также недопущения использования ядерного оружия.