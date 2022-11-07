Песков сообщил, что идет подготовка к переговорам Путина с Токаевым в Оренбурге

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что планируются переговоры президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Оренбурге, идет подготовка.

"Контакты и правда планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка. Мы своевременно сделаем объявление", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли президент проводить встречу с главой Казахстана в Оренбурге

Ранее Песков заявил, что переговоры Путина с канцлером Австрии Нехаммером будут о ситуации вокруг Украины.

Также ранее сайт KP.RU писал о переговорах Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи 31 октября 2022. На встрече рассматривался ход реализации трехсторонних договоренностей, заключенной лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября прошлого года. Кроме того, политики рассмотрели шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.