Песков сообщил о невозможности начала переговоров с Украиной из-за отказа Киева Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в понедельник, 7 ноября, что Москва по-прежнему остается открытой для переговоров с Киевом, однако начало переговорного процесса на данный момент невозможны из-за отказа украинской стороны.

«В Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», - заявил представитель Кремля, комментируя соответсвующий вопрос в ходе пресс - конференции.

Песков также не стал комментировать заявления в иностранных средствах массовой информации относительно «усилий Вашингтона» по воздействию на Киев для того, чтобы та продемонстрировала готовность к началу переговоров с Москвой. Об этом ранее писала газета Washington Post. В статье отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с украинскими властями.