Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 ноября 2022 10:21

Песков сообщил о невозможности начала переговоров с Украиной из-за отказа Киева

Представитель Кремля отметил, что российская сторона открыта к переговорам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков сообщил о невозможности начала переговоров с Украиной из-за отказа Киева

Песков сообщил о невозможности начала переговоров с Украиной из-за отказа Киева

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в понедельник, 7 ноября, что Москва по-прежнему остается открытой для переговоров с Киевом, однако начало переговорного процесса на данный момент невозможны из-за отказа украинской стороны.

«В Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», - заявил представитель Кремля, комментируя соответсвующий вопрос в ходе пресс - конференции.

Песков также не стал комментировать заявления в иностранных средствах массовой информации относительно «усилий Вашингтона» по воздействию на Киев для того, чтобы та продемонстрировала готовность к началу переговоров с Москвой. Об этом ранее писала газета Washington Post. В статье отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с украинскими властями.