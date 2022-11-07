Губернатор Василий Орлов: Проект «Сухой порт Благовещенск» в связке с международным мостом через Амур расширит экспортный потенциал Приамурья

С открытием международного моста через Амур грузосообщение между регионом и КНР стало круглогодичным. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области в 2023 году начнется реализация проекта «Сухой порт Благовещенск». Крупный логистический центр появится в районе железнодорожной станции «Березовский - Восточный». Он будет построен на территории 320 гектаров в формате «грузовой деревни» с развитой инфраструктурой, комплексами складских зданий, контейнерных площадок и терминалов, а также гостиницами.

Проект будет включен в территорию опережающего развития «Приамурская». Даже на первом этапе «Сухой порт Благовещенск» обеспечит грузооборот до 1,2 миллиона тонн в год, а в перспективе - до 2,5 миллиона тонн в год.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, логистический центр откроет перед производителями региона дополнительные возможности. Летом 2022 года в регионе заработал трансграничный мост через реку Амур, ведущий в Китай.

«Сухой порт Благовещенск» в связке с международным мостом через Амур расширит логистический потенциал региона как на импортном, так и на экспортном направлениях, - подчеркнул Василий Орлов. - За пять месяцев работы по международному мосту границу пересекли более 4900 автомобилей. Это были как фуры с грузом, так и импортируемая техника, которая перегоняется своим ходом».

Губернатор напомнил, что раньше в межсезонье грузосообщение между Амурской областью и Китаем прерывалось. С открытием моста движение стало круглогодичным.

«Скоро закроется навигация на реке, и мост на время станет единственным наземным международным транспортным коридором с КНР в области», - отметил Василий Орлов.