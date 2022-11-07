Журналист Тамерлан Бигаев стал новым фигурантом по уголовному делу о вымогательстве у гендиректора «Ростеха»

Журналист Тамерлан Бигаев стал новым фигурантов по уголовному делу о вымогательстве у гендиректора «Ростеха» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Тамерлан Бигаев стал новым фигурантом в рамках уголовного дела о вымогательстве у гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Об этом в понедельник, 7 ноября, заявили в правоохранительных органах.

«Бигаев стал подозреваемым по делу о вымогательстве у Чемезова. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», - приводит ТАСС заявление, сделанное правоохранителями.

В Тверском суде Москвы информацию об аресте журналиста подтвердили, уточнив, что журналисту «избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца декабря». Как сообщается, Бигаева подозревают по статье «вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере».

Тамерлан Бигаев работал на портале Life.ru, освещая там жизнь звезд шоу-бизнеса.

Такая информация появилась на фоне сообщений

Напомним, ранее по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» 11 млн рублей были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, а также бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариана Романовская.