Украинские военные выпустили семь снарядов по Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные в очередной раз обстрелял территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снаряда из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили сегодня, 7 ноября, в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, очередной обстрел является провокацией Киева с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

"В течение суток артиллерийскими подразделениями украинских войск выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промзоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области", - сообщили в российском минобороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.