Путин поручил подготовить план по созданию экодвижения молодежи и юных натуралистов до 1 декабря 2022

Путин поручил подготовить план по созданию эко движения молодежи и юных натуралистов до 1 декабря 2022 Фото: REUTERS

Лидер России Владимир Путин поручил Администрации президента РФ и Росмолодежи подготовить предложения по воссозданию экологического движения молодежи и направления юных натуралистов до 1 декабря 2022 года. Соответствующие указания размещены на сайте Кремля.

"Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения", - говорится в тексте поручения.

Помимо этого он дал указания правительству РФ совместно с просветительской организацией «Российское общество «Знание» и при участии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи обеспечить просвещение молодежи по вопросам экологии с привлечением студентов, аспирантов, научных сотрудников и членов общественных организация.

Помимо этого, "обеспечить восстановление на базе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи деятельности движения юных натуралистов".

Соответствующие задачи должны быть исполнены до 1 февраля 2023 года, по исполнению ответственные призваны отчитаться в форме доклада. Планируется поводить эко-просветительские мероприятия ежегодно.

Эти, а также ряд других поручений сформулированы по итогам встречи Президента с участниками молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", который проходил 5 сентября 2022 года.