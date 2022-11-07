Опубликована информация о зарплате бойцов башкирских батальонов

Стало известно, сколько будут получать участники добровольческих отрядов Фото: Архив "КП"

Батальон Салавата Юлаева стал уже третьим отрядом добровольцев, которые отправляются из Башкирии в зону проведения СВО. Уже сейчас там боевые задачи выполняют их соратники из именных батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.

Накануне в руководстве батальона Салавата Юлаева озвучили, какую зарплату будут получать бойцы отряда, которые отправятся в зону СВО. Портал «Mkset.ru» сообщает, что участники батальона смогут рассчитывать на довольствование бойцов Росгвардии и дополнительные выплаты от Башкирии. Уточняется, что период боевого слаживания бойцы будут получать по 80 тысяч в месяц, а после непосредственного перемещения в зону СВО сумма зарплаты будет составлять не менее 200 тысяч в месяц.

Также семьям всех участников СВО из Башкирии полагаются определенные льготы. Всего их больше 30, и они начали действовать с начала ноября 2022 года – властям потребовалось время для решения всех юридических и бюрократических нюансов. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Подробнее об этих льготах мы писали в отдельном материале.