Три украинские организации признаны в России экстремистскими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские организации «СИЧ С-14»*, «Добровольчий Рух»*, а также «Черный комитет»* были внесены в список террористических и экстремистских организаций в России. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга на понедельник, 7 ноября.

Согласно представленным данным, которые опубликованы на сайте ведомства, в списке террористических и экстремистских организаций в России теперь значатся националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв*); СИЧ-С14* (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14*; Основа Майбутнього*; Слава и Честь*); а также националистическая группировка «Черный комитет»* (Чорний Комiтет*).

Напомним, ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских организаций в России компанию Meta Ink**, которой принадлежат социальные сети Facebook** и Instagram**.

* Запрещенные в России террористические организации

** Деятельность Meta (социальные сети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская