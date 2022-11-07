Цена на газ в Европе снизилась до 1100 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Фьючерсы в Европе на сжиженный газ на начло торгов понедельника, 7 ноября, подешевели на 7%, то есть торгуясь ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. Показатели демонстрируют устойчивую динамику снижения стоимости газового фьючерса. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги с отметкой 1134,2 доллара за тысячу кубометров, то есть снизились на 2,5%. К 11 часам по Москве стоимость газового фьючерса в Европе составляет 1086,5 доллара, что на 6,6% меньше к моменту закрытия торгов на прошлой неделе в пятницу, 4 ноября 2022 года.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, понедельника, — 1163,1 доллара за тысячу кубометров.

Весь октябрь и начало ноября 2022 года цены устойчиво снижаются.

При этом, 2 ноября 2022 года газовые фьючерсы в Европе закрыли торги ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров.

Динамика снижения цен на газ сопровождается необычно теплой ноябрьской погодой в Европе и тем, что средний уровень заполняемости хранилищ газом к началу месяца составил 95% в ЕС, а в Германии он достиг 99%. Такое положение позволяет странам союза отсрочить введение отопительного сезона и стабилизировать экономику на ближайшие месяцы в области потребления энергоносителей.