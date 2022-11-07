Sun: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атомной подлодке Victorious военно-морских сил Британии пришлось прервать секретную миссию из-за пожара на борту, сообщает издание Sun со ссылкой на источники.

"Victorious была оснащена (межконтинентальными баллистическими) ракетами Trident II, когда случился пожар", - написало издание.

По информации источников Sun, пожар получилось оперативно локализовать.

Подлодка всплыла на поверхность в северной части Атлантического океана, чтобы избавиться от токсичного дыма. Капитан, оценив ущерб от ЧП, распорядился вернуться на базу Клайд в Шотландии.

По данным издания, эта субмарина обычно осуществляет патрулирование в целях ядерного сдерживания, но на момент происшествия выполняла другую задачу

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Атомная подводная лодка “Генералиссимус Суворов” успешно выполнила стрельбу баллистической ракетой “Булава” в рамках государственных испытаний, об этом рассказали в Министерстве обороны России.