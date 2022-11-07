Российские войска отразили наступление ВСУ в Херсонской области

Украинские войска были отброшены на исходные позиции, а убито свыше 110 бойцов ВСУ Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 7 ноября, заявили, что российские военные отразили наступление батальонной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

«На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Уточняется, что украинские войска были отброшены на исходные позиции, а убито свыше 110 бойцов ВСУ. Кроме того, былти уничтожены 11 бронемашин и 13 автомобилей. В ведомстве также сообщают, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», около Отрадокаменки, Новой Каховки, Корсунки под Херсоном и Старогнатовки, Грузско-Ломовки в Донецкой Народной Республике (ДНР).