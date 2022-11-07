Минобороны РФ опровергло заявления о "высоких бесполезных потерях" морской пехоты в зоне спецоперации

В ведомстве заявили эффективных наступательных действиях пехоты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ опровергло сообщение блогеров якобы о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) во время проведения специальной военной операции.

В российском военном ведомстве заявили, что подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ свыше десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении, отметив также, что продвижение в полосе ответственности Тихоокеанского флота составляет до пяти километров в глубину позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», - сказано в сообщении в министерства.

Напомним, ранее в соцсетях появилось заявление якобы от имени морской пехоты 155-й бригады ТОФ с обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко о том, что якобы были понесены «неоправданно большие потери» в районе Павловки в Донецкой народной республике (ДНР). Как писал сайт KP.RU, глава региона поручил проверить заявления о возможных потерях.