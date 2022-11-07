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НовостиАвто7 ноября 2022 11:16

Автолюбители снова заинтересовались кредитами

ВТБ прогнозирует, что по итогам года банки выдадут специализированных займов на покупку машин 670 млрд рублей
Павел ЧЕРНЫШОВ

По оценке ВТБ, в четвертом квартале российские банки могут выдать более 175 млрд рублей по автокредитам, доведя общий результат по итогам года до уровня примерно в 670 млрд рублей. По данным банка, после снижения спроса заемщиков в конце сентября уже во второй половине октября активность в автосегменте начала постепенно восстанавливаться. С 17 октября ВТБ выдал на приобретение транспортных средств примерно 3,5 тысячи кредитов, что в 1,5 раза превысило результат второй половины сентября.

«По нашей оценке, до конца года льготные кредиты продолжат "драйвить" общий спрос, при этом до уровня прошлого года автокредитный рынок сейчас не восстановится», – сообщил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов Владимир Высоцкий.