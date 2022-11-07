В Великобритании признают бесполезность запрета на энергию из России

Hа европейское топливо могут появиться покупатели вне ЕС Фото: REUTERS

Британский журнал Economist заявляет, что истощить Россию при помощи ценовых ограничений или эмбарго практически невозможно.

«Никакое эмбарго не истощит российскую казну», - констатирует издание.

Журнал приводит данные энергокомпании Kpler, в которых сказано, что в середине октября в танкерах с СПГ у берегов Европы имелось около 1,2 миллиона тонн газа. Это в совокупности с теплой погодой снизил спрос на сырье.

Однако автор статьи указывает, что «такой расклад слишком рано посчитали признаком конца энергокризиса».

Отмечается, что при похолодании рынок «может обрушиться», в связи с тем, что на европейское топливо могут появиться покупатели вне ЕС и это «спровоцирует соперничество».

Издание рассказывает о трех вариантах развития кризиса согласно модели консалтинговой компании Rystad Energy. При этом автор замечает, что «все варианты неблагоприятны для экономики Евросоюза, а у России всегда остается место для маневра».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, энергетический кризис в Европе может продлиться до конца следующего года, так как регион борется с устойчивым спросом, а также сокращением предложения.