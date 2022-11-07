Рогов оценил долю иностранцев в составе украинской армии в Запорожской области Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 7 ноября, в эфире Радио «Комсомольская правда» оценил долю иностранцев в составе украинской армии в Запорожской области, заявив, что речь идет о 13 тысяч украинских военных, прошедших обучение на западных полигонах и переброшенных позже на запорожское направление.

«Порядка 13 тысяч человек, которые вернулись после тренировок и обучения на западных полигонах, прежде всего в Британии и Польше, они были сразу переброшены на запорожское направление», - заявил член главного совета администрации Запорожской области.

По мнению Рогова, президент Украины Владимир Зеленский «пытается как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе»..

Напомним, ранее Рогов сообщил, что на севере Запорожской области создают укрепрайоны, указав на возможные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринять наступление. Как он отметил, сейчас в регионе усиливается линия обороны.