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НовостиПолитика7 ноября 2022 11:35

Рогов оценил долю иностранцев в составе украинской армии в Запорожской области

Рогов заявил, что количество иностранцев превысило половину личного состава ВСУ на Запорожском направлении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Рогов оценил долю иностранцев в составе украинской армии в Запорожской области

Рогов оценил долю иностранцев в составе украинской армии в Запорожской области

Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 7 ноября, в эфире Радио «Комсомольская правда» оценил долю иностранцев в составе украинской армии в Запорожской области, заявив, что речь идет о 13 тысяч украинских военных, прошедших обучение на западных полигонах и переброшенных позже на запорожское направление.

«Порядка 13 тысяч человек, которые вернулись после тренировок и обучения на западных полигонах, прежде всего в Британии и Польше, они были сразу переброшены на запорожское направление», - заявил член главного совета администрации Запорожской области.

По мнению Рогова, президент Украины Владимир Зеленский «пытается как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе»..

Напомним, ранее Рогов сообщил, что на севере Запорожской области создают укрепрайоны, указав на возможные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринять наступление. Как он отметил, сейчас в регионе усиливается линия обороны.