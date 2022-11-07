«Забота о защитниках Отечества и их семьях - наша потребность»: Томский губернатор Владимир Мазур навестил семьи мобилизованных

В День народного единства, губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил с праздником семьи мобилизованных в Вооруженные Силы России томичей. Глава региона навестил на Каштаке семью молодого бойца Александра, познакомившись с его супругой Юлией и мамой Дианой Викторовной. Саша служит в учебном центре в Челябинской области, куда его родные вместе с губернатором сделали видеозвонок.

«Наша страна славится единством, которое начинается с семьи. Если мы друг друга слышим и помогаем, то преодолеваем любые невзгоды, - сказал Владимир Мазур по телефону Александру. - Когда я провожал вас в войска, обещал, что будем помогать семьям. Одни служат Родине, вторые их ждут, третьи работают на благо страны, подставляя плечо их семьям».

«У вас все хорошо, Саша?» - спросил глава региона томского бойца.

«Так точно, все в порядке! - ответил Александр. - От томичей - всем привет! Скоро будем дома, ждите нас».

В районе площади Южной губернатор побывал в гостях у Тамары Николаевны, супруги мобилизованного офицера, ветерана боевых действий Николая Юрьевича. В праздничный день в родительский дом приехал и их сын Алексей с женой и двумя детьми.

Владимир Мазур расспросил о службе главы семьи в окружном учебном центре в Свердловской области, о делах супруги и семьи сына.

«Забота о защитниках Отечества и их семьях - наша потребность. Всегда на Руси люди шли друг другу на помощь, разделяли трудности. В этом наше единство, сила и мощь», - подчеркнул Владимир Мазур.