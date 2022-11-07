Посол Украины в США Маркарова упрекнула папу Римского Франциска в невнимательном чтении Достоевского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила Папу Римского Франциска в том, что он якобы невнимательно читал классика русской литературы Федора Достоевского.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. По его словам, достаточно вспомнить о Достоевском, который и сейчас вдохновляет всех на христианство. Также он добавил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения кризиса на Украине.

"Папа Римский, очевидно, как-то невнимательно читал Достоевского", - написала Маркарова на своей странице в соцсети.

Также она отметила, что якобы "ряд других произведений писателей и поэтов, в частности, Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показали бы, что гуманизмом не пахло" в России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.