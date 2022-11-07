Министр обороны Украины заявил о прибытии в страну систем ПВО NASAMS и Aspide Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 7 ноября, заявил, что в страну прибыли системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и Aspide.

«Системы NASAMS и Aspide прибыли на Украину!» - написал глава украинского военного ведомства в Twitter.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает над поставкой Киеву двух систем противовоздушной обороны NASAMS в ноябре этого года. Накануне, 2 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в скором времени Киев получит от Мадрида одну батарею зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Aspide, а также необходимые к ней ракеты. Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что ранее принятое Испанией решение предоставить Украине системы ПВО Hawk было сигналом для других стран начать поиск аналогичных систем для передачи их Киеву.