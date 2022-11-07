В Киевской области проводятся экстренные отключения света

Ситуация в энергосистеме напряженная Фото: REUTERS

В Киевской области введено экстренное отключение электричества, в связи с напряженной ситуацией в энергосистеме, об этом заявили власти Киевского горсовета в Telegram-канале.

«Из-за роста потребления в Киевской области сегодня, 7 ноября, НЭК «Укрэнерго» предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Ситуация в энергосистеме напряженная», - сообщили в ведомстве.

ДТЭК «Киевские региональные электросети» информирует, что «на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений действовать не будут”.

Чиновники призывают к умеренному потреблению электроэнергии и просят максимально снижать ее использование с 6 до 11 часов утра и с 17 до 23 часов вечера по местному времени. Также предпринимателей просят сократить использование наружного освещения офисов, ресторанов, торговых центров.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 27 октября оборудование магистральной сети энергосистемы было повреждено в центральных районах Украины, в том числе в Черниговской и Житомирской областях, где также были введены ограничения на потребление электроэнергии.