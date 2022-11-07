Губернатор Сергей Цивилев: Кузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Зимние курорты Кузбасса полностью готовы к открытию горнолыжного сезона, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Первым в России его традиционно откроет туристическо-спортивный комплекс «Шерегеш». С 11 по 13 ноября здесь пройдет праздничная программа в честь начала сезона катания. Остальные горнолыжные курорты региона готовы принять любителей зимних видов спорта в конце ноября - начале декабря.

«Туристические комплексы Кузбасса готовят разнообразные программы для гостей. Продумывается система отдыха, интересная как для взрослых, так и для детей, - рассказал Сергей Цивилев. - Важно, что туризм не только привлекает внимание жителей России и других стран к красотам нашего региона, помогает раскрывать его потенциал, но и способствует развитию экономики Кузбасса, дает новые рабочие места людям, а посетителям дарит незабываемые впечатления и комфорт. Мы запустили программу лояльности, чтобы жители региона имели преимущество и могли платить меньше за услуги в Шерегеше».