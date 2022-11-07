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НовостиОбщество7 ноября 2022 12:11

Мать Собчак назвала сообщения о возвращении своей дочери в Россию фейками

Нарусова отреагировала на сообщения о возвращении Собчак в страну
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Нарусова отреагировала на сообщения о возвращении Собчак в страну

Нарусова отреагировала на сообщения о возвращении Собчак в страну

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Российской Федерации Людмила Нарусова отреагировала на сообщения о возвращении в Россию своей дочери Ксении Собчак, назвав такие заявления фейком.

Как ранее сообщалось, накануне Ксения Собчак пересекла границу Псковской области.

Тем не менее Людмила Нарусова опровергла такие сообщения. «Вы звоните сенатору и спрашиваете меня не о работе, а о каких-то „фейках“. Без комментариев!» - приводит «Пятый канал» заявление сенатора.

В беседе с «360» Людмила Нарусова призвала ждать ответа самой Собчак. «Я не комментирую. Ждете, когда Ксения вернется? Ждите, но я не комментирую», - сказала мать журналистки.

По данным «Известия», телеведущая возвращалась в страну телеведущая не одна. Как сообщил источник издания, Собчак сопровождал ее супруг Константин Богомолов, а российскую границу в Псковской области они пересекли пешком.

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