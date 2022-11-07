В Иране перехватили груз из Саудовской Аравии с разведоборудованием для протестующих Фото: REUTERS

Спецслужбами Ирана был перехвачен груз с деньгами и разведывательным оборудованием из Саудовской Аравии, он предназначался для участников беспорядков в стране, сообщил сегодня, 7 ноября, Главнокомандующий армией исламской республики генерал Абдольрахим Мусави.

"Саудовская Аравия отправила бунтовщикам внутри Ирана много денежных средств и разведывательно-шпионского оборудования, но все это попало в руки иранских спецслужб", - цитирует агентство IRIB слова Мусави.

Напомним, Иран охватили массовые протесты после того, как цены на продукты подскочили, в среднем, в три раза. Жители нескольких городов, возмущенные увеличением стоимости растительного масла, молочных продуктов, хлеба и других ключевых товаров, массово вышли на улицы.

Также ранее сайт KP.RU писал, что в Иране проходит флэшмоб в поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом сообщило российское посольство в Тегеране.