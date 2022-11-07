Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» завершила все испытания Фото: пресс-служба Минобороны России

Атомный подводный крейсер (АПК) Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, сообщил генеральный директор «Северного машиностроительного предприятия» (Севмаш) Михаил Будниченко.

«Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме. «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Далее на атомном подводном крейсере будет произведена подготовка для передачи Военно-морскому флоту», – приводятся слова главы «Севмаша» на сайте предприятия.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе АПК «Генералиссимус Суворов» успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках государственных испытаний. Стрельба выполнялась из акватории Белого моря по цели на полигоне Кура, расположенном на Камчатке. Полет «Булавы» прошел в штатном режиме, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля.

«Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов проекта «Борей-А». В АПЛ усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей и повышена безопасность.