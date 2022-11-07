Актер Маковецкий, которого обвинили в пьяной драке в самолете с 82-летней Людмилой Максаковой, прервал молчание Фото: Борис КУДРЯВОВ

64-летнний актер театра Сергей Маковецкий подрался в самолете с 82-летней артисткой Людмилой Максаковой. Эта новость облетела интернет 7 ноября 2022 года с легкой руки их коллеги по цеху Станислава Садальского, который написал об этом в своем телеграм-канале "Стас уполномочен заявить". Однако Маковецкий опроверг историю о драке "по пьяни", назвав ее сплетней.

"В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым… Максакова пыталась его успокоить, но тщетно", - сообщил Садальский.

Он уточнил, что после такой выходки в театре заговорили об увольнении Маковецкого.

Журналисты КП-Новосибирск решили выяснить из "первых уст" обстоятельства того дня и поговорили с самим Маковецким.

Он сказал, что извиняться ему перед Максаковой не за что, и подтвердил. они действительно летели на гастроли в Новосибирск на гастроли в местный театр «Глобус» с 3 по 6 ноября. Там они играли в спектакле "Война и мир", однако, летели мирно, без войны:

"В полете ничего не было! - заверил КП-Новосибирск в интервью Сергей Маковецкий, - это не более, чем сплетня!"

Позднее "Комсомолка" обратилась в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, чтобы уточнить, были ли какие-то инциденты во время рейса Москва - Новосибирск.

"Не поступало никаких заявлений ни от авиакомпании, ни от командира воздушного судна, ни от Людмилы Максаковой", - пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.

Даже если потасовка и случилась, то "сор из театра никто выносить не будет", сделали вывод журналисты КП. Заслуженно или нет "прошелся" Садальский по Маковецкому остается загадкой.