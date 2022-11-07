Автомобиль охраны депутата Госдумы Бородая подорвался на мине под Херсоном

Депутат Госдумы Александр Бородай Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Депутат Государственной думы Александр Бородай едва не погиб в зоне проведения спецоперации под Херсоном. Машина его охраны подорвалась на мине, автомобиль, в котором ехал парламентарий, ехала следом.

Бородай снял видео с места инцидента. Депутат отметил, что «ему повезло, а кому-то не очень», имея ввиду экипаж машины охраны. Боеприпас, на которой подорвался автомобиль, – французская противотанковая мина HPD-2A2. Она приводится в действие магнитным полем, подрывающим кумулятивный заряд при проезде машины. Такая мина может пробить броню толщиной 150-мм.

HPD-2A2 самонейтрализуется через 30 дней. Кроме того, у мины есть устройство защиты от манипуляций, реагирующее на движения и сигналы, издаваемые миноискателями. Стоит отметить, что официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявлял, что мины HPD-2 являются запрещенным оружием, поскольку их невозможно обезвредить и вытащить из земли.