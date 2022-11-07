Диетолог назвала стимулирующие работу мозга продукты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нутрициолог, диетолог, коуч по питанию, член Национального общества диетологов и Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Кристина Плотникова назвала продукты, необходимые для стимуляции работы мозга.

Как заявила специалист, одним из ключевых продуктов, которые нужно добавить в рацион для хороши работы мозга, являются брокколи. Плотникова уточнила, что каждый вид капусты содержит в себе запас витаминов и легкоусвояемых растительных белков, но именно брокколи содержат лютеин и бор, положительно влияющие на работу мозга. По ее словам, нужно употреблять примерно 70 граммов брокколи в день.

Диетолог также отметила и пользу орехов, а в особенности грецких. «Все разновидности орехов имеют повышенную питательную ценность и пользу. Но именно грецкий орех поможет улучшить память. В его составе присутствует лецитин - вещество, активизирующее запоминающие процессы в мозге», - рассказала специалист в беседе с «Газетой.Ru», уточнив, что сутки можно есть три - четыре средних по размеру ореха.

Плотникова также назвала полезными для организма жирные сорта рыбы, среди которых отметила лосося с омега-3, что стабилизирует коммуникацию между мозговыми клетками. Кроме того, специалист заявила о пользе черники, которая не ограничивается улучшением зрения, а также упрощает передачи информации между нервными клетками.

Напомним, ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru назвала самые опасные продукты для работы мозга и памяти. На первом месте оказался алкоголь.