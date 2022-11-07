Il Fatto Quotidiano: министр обороны Италии попал в скандал из-за поставок вооружения Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Италии из-за поставок вооружения киевскому режиму возник конфликт между бывшим премьер-министром страны и лидером партии "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте и главой минобороны Италии Гвидо Кросетто, сообщает издание Il Fatto Quotidiano.

Как сообщили журналисты, руководитель минобороны назвал Конте "соседским хулиганом" и подверг его критике за призывы отказаться от практики накачки Украины вооружением, а также оказать содействие в возвращении Киева к переговорному процессу. Конте на это сказал министру, что в таком случае сам Кросетто нарушает демократические принципы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.