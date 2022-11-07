Стремоусов заявил об отходе последнего теплохода с правого берега Днепра в Херсоне 7 ноября 2022 Фото: REUTERS

Завершилась организованная эвокуация жителей Херсонской области с правого берега Днепра, последний теплоход отправился на левый берег. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

"7 ноября из города Херсона с правобережной части Херсонской области ушел последний теплоход, который мог забрать людей на левый берег", - сообщил Стремоусов, - "Теплоходы направляются в Голую Пристань и Алешки".

По его словам, большинство граждан, которые не выехали из Херсона, только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения. Он отметил, что они смогут самостоятельно эвакуироваться из региона. "По прибытию на левый берег, жителей правобережной части Херсонской области, забирают автобусы и перевозят в Крым где народ встретят волонтеры и далее эвакуированные отправятся в другие субъекты Российской Федерации", - напомнил вице-губернатор. В других регионах жителей Херсонской области направляют пункты временного размещения, а также предоставляют право получить единоразовую выплату в размере 100 000 рублей и жилищный сертификат.

Напомним, 1 ноября 2022 года, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началась эвакуация мирного населения. В эфире "Соловьев- Live" он подчеркнул, что с левого берега Днепра планируется отселить до 70 тысяч человек. По его словам, эвакуация организована с целью обеспечения безопасности для мирного населения.